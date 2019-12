Esporte Campeão da Série C em 2015 acerta retorno ao Vila Nova Tigre confirma volta de Francesco para defender o clube na temporada 2020

O volante Francesco foi anunciado como reforço do Vila Nova, nesta quinta-feira (12), para temporada 2020. Em 2015, o jogador atuou pelo clube, onde conquistou o título do Campeonato Brasileiro Série C. Verificado 🖊🔴 CONTRATADO! O volante Francesco está fechado com o Vila Nova para 2020. O jogador foi campeão pelo Tigrão em 2015 e estava na Anapolina em 2019. S...