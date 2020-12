Esporte Campeão da NBA é processado por agressão contra mulher em estacionamento Armador do Hawks foi acusado, junto com sua namorada, de agredir uma mulher em um estacionamento em Los Angeles

Rajon Rondo, armador do Atlanta Hawks e campão da NBA, está sendo processado por se envolver em uma briga no mês de julho, em Los Angeles. Ele e a namorada são acusados por uma mulher de agressão. No dia 28 de julho, Toktam Jorshari prestou queixas contra Rondo e a namorada do atleta alegando ter sido agredida verbal e fisicamente pelo ex-armador dos Lakers e pela...