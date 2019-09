Esporte Campeão da Libertadores pegará time da Ásia ou da Tunísia na semifinal do Mundial A luta pelo título da Libertadores já está nas semifinais. Em outubro, de um lado da chave estão dois clubes brasileiros, Flamengo e Grêmio. Do outro estão os rivais argentinos River Plate e Boca Juniors

A Fifa realizou nesta segunda-feira (16), em sua sede em Zurique, na Suíça, o sorteio do Mundial de Clubes deste ano, que será realizado desta vez no Catar - sede da Copa do Mundo de 2022. Nele, ficou definido que o campeão da Copa Libertadores fará a sua estreia, no dia 17 de dezembro, já pelas semifinais, contra o vencedor do duelo de quartas de final entre o tunisiano E...