Esporte Campeão da Copa América, Militão será apresentado pelo Real Madrid nesta quarta

Depois de ter ajudado a seleção brasileira a conquistar o título da Copa América no último domingo, quando substituiu Philippe Coutinho no decorrer da vitória por 3 a 1 sobre o Peru, no Maracanã, após a expulsão de Gabriel Jesus, o defensor Eder Militão será oficialmente apresentado como novo reforço do Real Madrid nesta quarta-feira. Por meio de comunicado divulg...