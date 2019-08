Esporte Campeão com o Liverpool, Alisson é indicado a prêmio de melhor goleiro da Liga dos Campeões Na lista dos finalistas, o goleiro do Liverpool vai disputar o prêmio com o francês Hugo Lloris, doTottenham, e Marc-André ter Stegen, do Barcelona

Fora da lista de indicados para o prêmio de melhor do mundo da Fifa, chamado de The Best que terá a sua premiação no dia 23 de setembro, o brasileiro Alisson foi indicado nesta quinta-feira como um dos finalistas ao troféu de melhor goleiro da última edição da Liga dos Campeões da Europa, torneio no qual o seu clube, o Liverpool, conquistou o título.Na lista dos fina...