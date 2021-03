Esporte Campeão com a seleção brasileira em 1994, Branco é internado com Covid-19 Outros cinco integrantes da comissão técnica e dois jogadores também receberam resultados positivos para o coronavírus

Atual coordenador das categorias de base da seleção brasileira, Branco, 56, foi internado nesta quarta (17) em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro. Ele está com Covid-19. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) disse que o estado do ex-jogador de saúde é bom. Lateral que disputou três Copas do Mundo e foi campeão mundial em 1994, Branco havia viajado ao Rec...