Camisa 10 volta a treinar no Atlético e deve ser novidade contra o Santa Cruz

Ausente na goleada (5 a 0) sobre o Jaraguá, o meia Jorginho já treina normalmente com bola no Atlético-GO. O camisa 10 foi substituído no início do jogo em Anápolis, no empate de 0 a 0, no domingo de carnaval (23/2). Saiu aos 13 minutos do primeiro tempo ao sentir uma contratura muscular e deu lugar a Matheus Vargas. Além do camisa 10, devem voltar ao time, diante...