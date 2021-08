Esporte Camisa 10 do Atlético-GO prevê jogo difícil contra o Inter: 'equipe muito qualificada' João Paulo marcou três gols nesta Série A, sobre Chapecoense, Bahia e São Paulo

Autor do gol do empate de 1 a 1 do Atlético-GO com a Chapecoense-SC, no último sábado (21), o meia João Paulo espera novamente dificuldades contra o Inter, próximo adversário do Dragão pela Série A do Brasileiro. O jogo será disputado domingo (29), às 18h15, no Estádio Antônio Accioly. A equipe gaúcha vem de boa reação na Série A, em que obteve duas vitórias sobre ...