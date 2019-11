Esporte Caminho para subir: Atlético-GO muda perfil tático, fortalece defesa e conquista acesso Dragão garante terceiro acesso de sua história na última rodada da Série B do Brasileiro

Ao contrário do que ocorreu nos dois acessos anteriores, da Série B à elite nacional - em 2009 e 2016 - o Atlético teve números e desempenhos diferentes em 2019. Irregular algumas vezes, o Dragão se destacou defensivamente e chega ao fim da competição com uma das defesas menos vazadas. O goleiro Kozlinski e o zagueiro Gilvan estão entre os destaques do time que, o...