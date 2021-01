Esporte Caminho para o tri: Vila supera tropeços, passa dez jogos sem perder e troca técnico pra ser campeão Tigre passou por queda de rendimento no final da 1ª fase, trocou de treinador no quadrangular na busca pelo acesso e foi campeão após construir larga vantagem contra o Remo

Para contar como foi a campanha do Vila Nova até a conquista do tri da Série C é preciso dividir o caminho do Tigre até a terceira estrela por partes. Foram 26 jogos na competição nacional, com 12 vitórias, oito empates e cinco derrotas. Na 1ª fase a equipe colorada terminou em 3º no Grupo A, garantindo classificação ao quadrangular em que o time foi líder, o que garantiu o...