Esporte Caminhada Ecológica: atletas se preparam para a chegada ao Rio Araguaia A entrada dos participantes em Aruanã será pela avenida central até o ponto do Porto da cidade, onde os atletas e equipes de apoio serão recepcionados por turistas e autoridades locais

Sábado (dia 20) quente, de muito calor de manhã e início da tarde em Araguapaz e no caminho que leva até Aruanã, onde a 28ª Caminhada Ecológica será concluída com banho e mergulho dos corpos quentes e suados nas águas do Rio Araguaia. Assim, durante a pausa ao almoço, na Igreja Assembleia de Deus, em Araguapaz, os 28 atletas - 24 homens e 4 mulheres - tomaram banho, a...