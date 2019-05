Esporte Camilo e Zonta vencem as corridas da etapa do Velo Città da Stock Car

Os pilotos Thiago Camilo e Ricardo Zonta venceram as corridas 1 e 2, respectivamente, da etapa do Velo Città da Stock Car disputadas neste domingo no traçado em Mogi Guaçu (SP). Foi apenas a segunda etapa da temporada da principal categoria do automobilismo brasileiro. Pole position, Thiago Camilo liderou todas as voltas, com exceção as da janelas de pit stops obriga...