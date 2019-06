Esporte Camarões ganha no fim, elimina Argentina e Brasil segue sem adversária definida A quarta e última vaga ficará entre Nigéria, que terminou o Grupo A na terceira colocação, Chile e Tailândia. Estas duas se enfrentarão nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), em Rennes

Um gol aos 50 minutos do segundo tempo mudou a história de alguns países no Mundial Feminino, que está sendo realizado na França. Um belo gol da meia Ajara Nchout, após driblar uma defensora na entrada da área, deu a vitória a Camarões por 2 a 1 sobre a Nova Zelândia, no Stade de la Mosson, em Montpellier, que manteve o seu time com chances de classificação às oitavas d...