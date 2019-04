Esporte Camaleão usa façanha contra Ponte como impulso em 2019 Aparecidense quer pegar embalo em vitória sobre a Ponte Preta para avançar mais na Copa do Brasil e subir para Série C

Depois de deixar polêmicas do tapetão e a Ponte Preta para trás com a classificação à 2ª fase da Copa do Brasil, a Aparecidense repassa seus planos para a temporada a limpo e projeta terminar o ano de um jeito bem diferente do que iniciou. O foco é manter a pegada do elenco para que a equipe consiga dois objetivos em 2019.O primeiro é chegar mais longe na Copa do Bra...