Esporte Camaleão e Lobo Guará vencem, mas Rubra decepciona em casa Equipes goianas disputaram, neste sábado (18), duelos válidos pela 3ª rodada da 4ª Divisão do Brasileiro

Os três goianos que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro entraram em campo neste sábado (18). A Aparecidense precisou buscar a virada jogando no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, mas bateu a Juazeirense-BA por 2 a 1, com dois gols do meia Rodriguinho, todos no segundo tempo, e assumiu a liderança do grupo A9 da Série D do Campeonato B...