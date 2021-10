Esporte Camaleão dedica conquista a diretor vítima da Covid-19 Aparecidense consegue feito histórico ao subir para a 3ª Divisão e lembra legado de João Rodrigues “Cocá”

Jogadores, diretoria e membros da comissão técnica da Aparecidense dedicaram o acesso do Camaleão à Série C ao ex-diretor de futebol João Rodrigues, o Cocá. Nesta segunda-feira (18) completa 1 ano da morte do ex-dirigente, que morreu aos 57 anos e se tornou com o tempo, a imagem do clube de Aparecida de Goiânia. Cocá foi vítima da Covid-19. Ele foi internado em ...