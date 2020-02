Esporte Camacho treina e garante estar 100% para estreia do Corinthians na Libertadores Na avaliação de Camacho, o time paulista deverá ter trabalho contra o rival paraguaio nesta quarta-feira (5)

O volante Camacho deve reforçar o Corinthians na estreia na Copa Libertadores. Após sofrer com dores no clássico com o Santos, no domingo, o jogador treinou normalmente nesta terça-feira e garantiu estar 100% para o jogo contra o Guaraní, em Assunção, nesta quarta-feira, pela segunda fase preliminar da competição sul-americana. "Não tive lesão, foi uma dor no quad...