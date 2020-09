Esporte Calor desafia pilotos do SuperBike em Goiânia Temperaturas elevadas e baixa umidade do ar forçam equipes a mudarem os acertos das motos em relação à etapta de Interlagos, em São Paulo

Neste domingo (6), em condições climáticas bem adversas, será disputada no Autódromo de Goiânia a 2ª etapa da SuperBike Brasil 2020, cuja abertura foi domingo passado (30), em Interlagos (SP). Por causa da pandemia do coronavírus e da necessidade de readequação do calendário da modalidade, o tempo de uma prova e outra teve de ser encurtado. Na pista da capital goiana,...