Esporte Calendário final da F-1 deve ter mais oito provas e não incluirá o GP do Brasil A categoria divulgou até agora um calendário de oito provas, todas na Europa

A Fórmula 1 pretende realizar mais oito provas neste ano, mas nenhuma delas será no Brasil. A reportagem apurou que em breve a categoria vai divulgar o calendário complementar da temporada de 2020 e devido à pandemia do novo coronavírus, nenhuma das etapas previstas será nas Américas. O campeonato mundial deste ano ficará com etapas concentradas na Europa, Ásia e Oriente M...