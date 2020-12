Esporte Calendário esportivo de 2021 tem grandes eventos reagendados As confusões entre os anos mostram que a previsibilidade de outrora ainda passa longe do calendário das grandes competições

Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em ano ímpar. Eventos que levam 2020 no nome encerrados em 2021. A edição 2021 da Liga Mundial de Surfe iniciada em 2020 e a temporada 2020/21 da NBA quase restrita a 2021. As confusões entre os anos mostram que a previsibilidade de outrora ainda passa longe do calendário das grandes competições esportivas. Um oferecimento da pandemia...