Esporte Calendário e segurança: autódromo de Goiânia recebe reforço em pontos críticos e planeja retomada Durante paralisação, local recebe caixas de brita em duas curvas que registraram os últimos acidentes fatais no circuito. Governo estuda provas a partir da segunda quinzena de julho

O governo de Goiás projeta voltar a ter eventos no autódromo de Goiânia a partir da segunda quinzena de julho, daqui a cerca de um mês, após mais de três meses sem provas ou qualquer movimentação por causa da pandemia do novo coronavírus. Durante a paralisação, o local recebe a instalação de caixas de britas em dois pontos críticos do traçado, curvas 0 e 1, locais em ...