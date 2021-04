Esporte Calendário da Stock Car é atualizado; Goiânia segue com duas etapas Autódromo Internacional Ayrton Senna receberá provas neste final de semana e no dia 21 de novembro

Além da programação do primeiro final de semana da temporada 2021, a organização da Stock Car divulgou como ficou o novo calendário da categoria com alterações nas três primeiras etapas e a confirmação do local de uma nova etapa. As duas primeiras corridas da principal competição do automobilismo nacional serão disputadas no domingo (25), em Goiânia. No calendário ante...