Esporte Calderano vai às oitavas e iguala melhor campanha do Brasil em Mundiais A competição é disputada em Budapeste, na Hungria

Hugo Calderano voltou a fazer história no tênis de mesa brasileiro. Nesta quarta-feira (24), ele igualou o melhor resultado da história do País na história do Mundial, que tem a sua atual edição realizada em Budapeste, na Hungria, ao avançar às oitavas de final. "Eu vim crescendo no campeonato, isso é muito importante, principalmente em Campeonatos Mundiais. Me sinto mu...