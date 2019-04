Esporte Calderano perde de chinês campeão olímpico e mundial e cai nas oitavas do Mundial Brasileiro foi derrotado de virada por 4 sets a 1 - com parciais de 8/11, 11/8, 11/1, 11/3 e 11/8

A melhor campanha de um brasileiro na história do Mundial de Tênis de Mesa chegou ao final nesta quinta-feira (25). Diante do chinês Ma Long, campeão olímpico e bicampeão mundial, pelas oitavas de final da competição disputada em Budapeste, na Hungria, Hugo Calderano foi derrotado de virada por 4 sets a 1 - com parciais de 8/11, 11/8, 11/1, 11/3 e 11/8. Muito prejudicado...