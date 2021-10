Esporte Calderano mira liga chinesa de tênis de mesa e medalha em Paris-2024 Brasileiro chegou nas quartas de final nos jogos de Tóquio-2020, afeito inédito para o País na modalidade

O mesatenista Hugo Calderano, 25, não se permite apenas a aproveitar o melhor momento de sua carreira, mas vislumbra na conquista do WTT Star Contender em Doha, em setembro, o seu ponto de partida para realizar o sonho de uma medalha nas Olimpíadas de Paris-2024. O torneio vencido no Qatar é uma das principais etapas do circuito mundial e é o título mais expressivo de sua...