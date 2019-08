Esporte Calderano e Tsuboi conquistam medalha de ouro no tênis de mesa do Pan Brasileiros superaram os argentinos Gaston Alto e Horacio Cifuentes por 4 a 2

Os brasileiros Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi conquistaram nesta terça-feira a medalha de ouro na disputa das duplas masculinas do tênis de mesa dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Na decisão, eles confirmaram o favoritismo com a vitória sobre os argentinos Gaston Alto e Horacio Cifuentes por 4 a 2, com parciais de 11/6, 12/14, 8/11, 11/6, 12/10 e 12/10. Favoritos ao título, ...