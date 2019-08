Esporte Calderano e Darlan Romani confirmam favoritismo e conquistam ouro no Pan

Dois dos principais atletas olímpicos brasileiros, Hugo Calderano e Darlan Romani confirmaram o favoritismo e conquistaram nesta quarta-feira medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, nas disputas individual do tênis de mesa e do arremesso de peso, respectivamente. Número 6 do mundo, Calderano assegurou, com a medalha de ouro, a vaga na Olimpíada de Tóquio. ...