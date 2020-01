Esporte Caju diz que busca adaptação defensiva no Goiás de Ney Franco Lateral esquerdo é um dos reforços do clube alviverde para a temporada e deve brigar por vaga no time titular com Jefferson

Regularizado pelo Goiás nesta sexta-feira (31), o lateral esquerdo Caju, ex-Santos, pretende desenvolver aspectos defensivos do seu jogo e falou sobre a disputa por vaga de titular no setor canhoto do time esmeraldino. O jogador, que é do Braga-POR, foi contratado por empréstimo pelo alviverde até o fim do ano. Wanderson de Jesus Martins já foi logo explicando o apel...