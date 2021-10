Esporte Caio Vinícius é novidade na delegação do Goiás para enfrentar Náutico Após cumprir suspensão, volante esmeraldino volta a ficar à disposição do técnico Marcelo Cabo, mas não tem retorno garantido ao time titular

A delegação do Goiás já está no Recife para enfrentar o Náutico e tem o volante Caio Vinícius como novidade após cumprimento de suspensão automática. No entanto, a presença do jogador no time principal ainda é incerta. O técnico Marcelo Cabo mudou a configuração do time esmeraldino na partida contra o Vitória e, se quiser, pode manter a mesma formação que entrou...