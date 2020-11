Esporte Caio Pacheco brilha de novo e Brasil se garante na AmeriCup Estreante na seleção garantiu 18 pontos na vitória sobre o Paraguai

O Brasil chegou à quarta vitória em quatro jogos pelas eliminatórias da AmeriCup (Copa América de Basquete Masculino). Neste sábado (28), o time comandado pelo croata Aleksandar Petrovic bateu o Paraguai por 73 a 50, no ginásio Obras Sanitarias, em Buenos Aires (Argentina). O armador Caio Pacheco, com 18 pontos, foi o cestinha do duelo. O resultado g...