Com o fim das férias, o elenco do Goiás começa amanhã treinos em regime home office, mas a diretoria esmeraldina já agenda para o dia 2 de maio o retorno das atividades ao centro de treinamento do clube com trabalhos em campo.

O clube trabalha com essa data como mais uma etapa do retorno gradual dos atletas ao nível ideal de condicionamento físico. Como ainda é imprevisível estipular um momento para o retorno dos campeonatos, a diretoria quer que os jogadores estejam o mais próximo possível da plenitude física quando a decisão pelo retorno das competições for tomada.

A volta ao trabalho presencial, no dia 2 de maio, está na agenda, mas a diretoria do Goiás seguirá acompanhando as orientações médicas e as decisões governamentais para ter segurança de reiniciar uma rotina de treinos, que terá de ser feita de forma especial e cercada de cuidados necessários.

O plano é dividir os campos em quatro quadrantes e colocar um jogador apenas em cada um desses quadrantes durante as sessões de treinos. Desta forma, as atividades seriam realizadas em dois campos, ao mesmo tempo, com oito jogadores apenas trabalhando sob supervisão de membros da comissão técnica, que também seriam divididos.

Desta forma, os jogadores evitariam contato e poderiam aprimorar parte física e técnica de alguns fundamentos, sempre trabalhando com bolas e outros materiais específicos.

Com a limitação de oito jogadores por vez, o clube desenvolverá também um cronograma com horários variados para determinados grupos de atletas.

“É um planejamento feito com base em leitura de diversos protocolos. Li todos os divulgados pelas federações portuguesa, espanhola, alemã, da Uefa e também da Conmebol. Claro que cada um deles tem sua particularidade”, frisou o diretor de futebol Túlio Lustosa, que ressaltou que o plano esmeraldino é conservador e cercado de precauções.

Além dessa separação de espaço físico e de tempo, o Goiás terá como norte o monitoramento de atletas, membros da comissão técnica e outros funcionários do clube. O departamento médico terá trabalho redobrado para aferir a temperatura de cada um dos envolvidos nas sessões de treino, além de análise de demais sintomas que possam apontar contaminação pelo novo coronavírus.

Com o início do trabalho em home office amanhã, os jogadores passarão a ter rotina mais puxada para chegarem ao momento de retorno ao clube mais preparados para a intertemporada.

“A cartilha passada para o elenco nas férias tinha função de manutenção, para que os jogadores perdessem o mínimo de condicionamento. Agora, eles terão de ganhar”, explicou Túlio Lustosa.