Esporte Caboclo pede confiança em gestão e confirma Sylvinho à frente da seleção olímpica Auxiliar de Tite, na seleção principal, será responsável por time sub-23

Ao assumir nesta terça-feira (9) a presidência da CBF para o próximo quadriênio, Rogério Caboclo afirmou em seu discurso de posse, ocorrido na sede da entidade, no Rio, que espera que as pessoas acreditem no trabalho e na conduta dele e dos integrantes desta nova gestão que conduzirá os caminhos do futebol nacional e da seleção brasileira. Ao comentar sobre a exp...