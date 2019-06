Esporte Caboclo diz que CBF não cortará Rodrygo e provoca dúvida se Santos pode escalá-lo No fim de semana, Rodrygo chegou a viajar para Fortaleza, mas ficou fora até do banco de reservas no confronto com o Ceará porque o jogador não foi desconvocado da seleção olímpica

O desejo da diretoria do Santos de adiar a despedida de Rodrygo do clube se tornou um imbróglio. Sem conseguir formalizar a desconvocação do atacante da seleção olímpica, o clube não o utilizou no fim de semana, no duelo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. E o presidente da CBF, Rogério Caboclo, avisou que a entidade não pretende cortá-lo nos próximos dias, ...