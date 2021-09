Esporte Cabo diz que Goiás está preparado para maratona na Série B Treinador esmeraldino comemora tempo livre para recuperar atletas e prepará-los para sequência desafiadora na 2ª Divisão

O técnico Marcelo Cabo comemorou os dias livres no calendário do Goiás nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Ele explicou que esses 12 dias serviram para recuperar jogadores e intensificar a preparação para uma sequência de três jogos em seis dias que o clube terá pela frente. "Aproveitamos esses 12 dias para recuperar os atletas e posso dizer que o nosso depart...