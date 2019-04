Esporte Caíque Sá rescinde contrato com o Goiás Destino do lateral direito deve ser a Chapecoense

Fora dos planos do técnico Claudinei Oliveira, Caíque Sá rescindiu seu contrato com o Goiás. O lateral direito de 26 anos chegou ao clube no início do ano passado, renovou seu vínculo por mais um ano, mas por causa da forte concorrência esta temporada, optou pela rescisão. O jogador pertence ao Joinville e defendeu a camisa do Vitória, em 2017, antes de vir para o...