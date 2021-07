Esporte Caçula em Tóquio, Rayssa tem mãe ao seu lado e disputará medalha no skate Atleta de 13 anos é a segunda colocada no ranking da World Skate e chega no Japão como uma das favoritas a conquista de medalhas

Atleta mais nova do Brasil na história dos Jogos Olímpicos, a skatista Rayssa Leal, 13, não demorou para demonstrar seu carisma em Tóquio. Nos últimos dias, uma foto sua sobre o skate na escada rolante do aeroporto da capital japonesa virou a mais curtida do perfil do Time Brasil no Instagram desde a chegada dos atletas ao país. A maranhense também criou uma conta ...