Esporte Cúpula do Vila Nova detalha bastidores da permanência do técnico Marcelo Cabo Diretoria colorada dá voto de confiança ao técnico e prega união para que o Vila Nova deixe a zona do rebaixamento

A decisão de não demitir Marcelo Cabo do comando técnico do Vila Nova está mantida pela direção colorada. Os departamentos executivo, de futebol e a comissão técnica estão unidos na busca pela solução dos problemas que a equipe vilanovense apresenta na Série B do Campeonato Brasileiro. O objetivo é entender o que ocorre no Tigre e resolver o empecilho antes que a Sér...