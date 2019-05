Esporte Cícero quer Botafogo 100% como mandante Meia fez um gol e deu uma assistência na vitória sobre o Bahia, pela 2ª rodada da Série A

Somar o máximo de pontos em casa. Essa é a meta do Botafogo para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, como apontou, nesta sexta-feira (3), o meia Cícero. Um dia após o time superar o Bahia por 3 a 2, no Engenhão, o meio-campista destacou a importância de o time manter o embalo no duelo deste domingo, às 16 horas, com o Fortaleza, novamente no seu estádio. ...