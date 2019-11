Esporte Câmara aprova projeto clube-empresa e votação vai para o Senado O relator do projeto, Pedro Paulo (DEM-RJ), disse que conversou com dirigentes de diversos de clubes e teve o projeto defendido pelo deputado Hildo Rocha (MDB-MA)

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em votação nesta quarta-feira, o projeto clube-empresa, que tem como principal objetivo incentivar os times brasileiros a saírem do modelo de associação civil para o de empresa. A medida contou com 246 votos favoráveis, 94 contrários e 2 abstenções. O projeto clube-empresa ganhou caráter de urgência com 329 votos favor...