Esporte Cássio revela ter sido um dos jogadores do Corinthians a contrair o coronavírus Cássio também avaliou que há um risco na volta das atividades e das competições para os profissionais envolvidos no futebol

O goleiro Cássio revelou nesta quinta-feira que foi um dos jogadores do elenco do Corinthians a contrair o coronavírus. Em entrevista coletiva virtual, o ídolo do clube, que está recuperado, explicou que ficou assintomático e também afirmou que a sua filha e esposas foram infectadas. "Na verdade, quando aconteceu, eu fiquei um pouco surpreso. Quando descobri que eu esta...