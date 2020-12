Esporte Cássio recebe alta dois dias após deixar jogo do Corinthians de ambulância Goleiro foi substituído por Walter no final do jogo contra o Goiás, após trombada forte com o atacante Vinícius Lopes dentro da área.

O goleiro Cássio, que precisou sair de ambulância do duelo de segunda-feira (21) do Corinthians contra o Goiás, válido pelo Campeonato Brasileiro, recebeu alta do hospital São Luiz na manhã desta quarta-feira (23). A informação foi confirmada pela mulher do jogador, Janara Sackl, que publicou um vídeo da filha do casal, Maria Luiza, correndo em direção ao pai. "...