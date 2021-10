Esporte Cássio fala sobre planos de jogar pelo Corinthians até os 40 anos de idade Neste sábado (2), contra o Red Bull Bragantino, Cássio atingirá a marca de 550 jogos com a camisa do Corinthians e será o sétimo atleta que mais vezes atuou pelo time paulista

Dono de nove títulos com a camisa do Corinthians e prestes a completar dez temporadas como jogador do clube, o goleiro Cássio não deve ceder a posição para algum substituto tão cedo. Aos 34 anos de idade, o ídolo da Fiel falou que tem planos de atuar profissionalmente por mais seis temporadas antes de anunciar a aposentadoria. "É o maior clube do futebol brasileiro, só que...