Esporte Cássio erra, Corinthians perde do Ceará e fica no Z4 à espera de Mancini

Perto de anunciar Vagner Mancini como seu novo técnico, o Corinthians entrou de vez na zona de rebaixamento ao perder de virada para o Ceará, por 2 a 1, no Castelão, em confronto da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de sair na frente com Léo Natel, após frango de Fernando Prass, Gil, contra, e Fernando Sobral, de pênalti, marcaram para a virada do Vozão,...