Esporte Busca pelo ‘9’ segue no Vila Nova Diretoria colorada continua no mercado atrás de um centroavante e nome de Elton volta a ser ventilado

Atacantes, homens de referência em fazer gols, com a presença de área. Se existem jogadores procurados pela diretoria do Vila Nova, durante a pausa da Série B do Brasileiro à Copa América, são eles. O nome da vez no colorado, entre as especulações no mercado da bola, é de Elton, do Sport. Ao POPULAR, o empresário do jogador afirmou que o último contato do Tigre ocor...