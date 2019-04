Esporte Burocrático, Grêmio perde para a Católica no Chile e se complica na Libertadores Em três jogos, o time gaúcho conseguiu apenas um ponto, fruto de um empate com o Rosario Central, na estreia

A situação do Grêmio na Copa Libertadores é desesperadora. Tricampeão do torneio sul-americano, o time gaúcho jogou mal, sobretudo no primeiro tempo, perdeu mais uma na noite desta quinta-feira (4), desta vez por 1 a 0 para o Universidad Católica, do Chile, e precisará de um milagre para não ser eliminado na fase de grupos. Em três jogos, o time gaúcho conseguiu a...