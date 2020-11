Esporte Buenos Aires tenta voltar ao normal após morte de Maradona

Quando o relógio passou da meia-noite e começou o dia 27 de novembro, Diego Armando, 33, tirou o carro da garagem e começou a trabalhar pelas ruas de Buenos Aires. Para o passageiro que entra no seu veículo e vê o nome do motorista, a pergunta não demora a chegar. Nunca falha. "Você se chama Diego Armando por causa do Maradona?". O motorista quase sempre responde que nã...