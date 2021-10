Esporte Brusque x Vila Nova: Tigre defende boa fase Vila Nova enfrenta o Brusque, fora de casa, e tenta manter invencibilidade que dura 8 jogos na temporada

Diante de um adversário direto na disputa contra o rebaixamento e que, por causa de alguns problemas extracampo na Série C 2020, acirrou a rivalidade, o Vila Nova prossegue a sua maratona de jogos difíceis e de pouca pausa para descanso e treinamentos. Assim, a equipe goiana abrirá a 32ª rodada da Série B do Brasileiro diante do Brusque-SC, na noite deste domingo (24), a...