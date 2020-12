Esporte Brusque x Vila Nova: desejo de ponto na bagagem Tigre acredita que pontuação como visitante será trunfo por uma das vagas na 2ª Divisão do Brasileiro

No bloco de metas a serem alcançadas pelo Vila Nova na busca pelo acesso à Série B 2021, o Tigre entende que em jogos como visitante pontuar é obrigação. Contra o Brusque, neste sábado (21), a partir das 21 horas, pela 3ª rodada do Grupo C na Série C, o time goiano quer vencer, mas estará satisfeito se voltar para Goiânia com um ponto. A ordem na equipe colorada é tentar ...