Esporte Brusque x Goiás: alviverde quer seu melhor 1º turno Alviverde enfrenta o Brusque com o objetivo de encerrar primeira metade da competição dentro do G4

Sem poder terminar o 1º turno da Série B do Campeonato Brasileiro na liderança da competição, o Goiás encara o Brusque na noite desta quinta-feira (19), às 19 horas, para buscar a sua maior pontuação na primeira metade da competição nacional. Para isso, o time esmeraldino precisa vencer no interior de Santa Catarina, no Estádio Augusto Bauer, e se consolidar dentro da faixa...