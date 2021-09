Esporte Brusque tem patrocínio suspenso após acusação de racismo Primeira manifestação sobre o episódio foi negando as injúrias e acusando Celsinho de "falsa imputação de crime". Posteriormente, o clube admitiu o erro e fez um pedido de desculpas

Dois dias após as acusações de racismo feitas pelo jogador Celsinho, do Londrina, o Brusque sentiu o primeiro impacto financeiro do episódio. Na tarde desta terça-feira (31), a empresa Barba de Respeito, uma das patrocinadoras do time de Santa Catarina, anunciou a suspensão dos pagamentos. Em nota divulgada nas redes sociais, a empresa pediu "posição justa do tim...